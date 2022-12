Câmara elege Mesa Diretora para o biênio 2023/2024

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Beatriz Aquino

Na tarde desta terça-feira dia 20, em reunião extraordinária, a Câmara de Poços elegeu a nova Mesa Diretora para o biênio 2023/2024. O vereador Douglas Dofu (União Brasil) assumirá a cadeira de presidente no próximo ano. A vice-presidência será ocupada pelo vereador Ricardo Sabino (PSDB), a 1ª Secretaria pelo vereador Kleber Silva (Novo) e a 2ª Secretaria pelo vereador Sílvio Assis (MDB).

O Regimento Interno da Casa prevê que “a eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio da Legislatura realizar-se-á no mês de dezembro, em reunião extraordinária convocada exclusivamente para esta finalidade, e a posse dos eleitos dar-se-á de forma automática no dia 1º de janeiro do ano subsequente”. A sessão foi transmitida pelas redes sociais do Legislativo.

O vereador Douglas Dofu falou sobre as prioridades da nova Mesa. “Primeiramente, fico muito feliz por ser eleito presidente da Câmara Municipal. Com meus 31 anos, fico muito lisonjeado e ao mesmo tenho uma responsabilidade enorme em fazer um mandato com muito afinco e seriedade. Nós temos algumas prioridades, já iniciamos um processo para fazer uma reestruturação da Casa e também a reorganização dos gabinetes. Tudo isso através de uma gestão democrática, pensando no bem da cidade, e a Câmara precisa estar preparada. A nossa cidade cresceu, as demandas cresceram e continuamos com uma estrutura muito pequena. Além da questão estrutural e organizacional, teremos projetos importantes a serem discutidos, como o projeto da anistia e a revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, por exemplo. Teremos muitos assuntos importantes para tratar na Câmara Municipal e buscaremos fazer uma gestão valorizando o Poder Legislativo, buscando a independência e harmonia entre os Poderes”, declarou.

O vídeo da reunião extraordinária está disponível na página da Câmara no YouTube.