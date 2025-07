Câmara está com inscrições abertas para o Parlamento Mulher 2025

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Câmara de Poços, através da Escola do Legislativo, dará início às atividades do Parlamento Mulher, edição 2025. as Inscrições podem ser feitas até 01 de agosto, por meio de link disponibilizado no site www.pocosdecaldas.mg.leg.br .

O Parlamento Mulher é voltado para mulheres com 18 anos ou mais, e oferece 90 vagas. Além da temática principal, que neste ano é “A Mulher e o Mercado de Trabalho”, o projeto irá abordar subtemas fundamentais, como trabalho e maternidade, empreendedorismo feminino e violência de gênero no ambiente profissional.

Na tarde da última terça-feira, 8 de julho, foi realizada uma reunião de alinhamento para preparação do projeto. Estiveram presentes Laís Jardim, coordenadora da Divisão de Políticas Públicas para as Mulheres da Secretaria Municipal de Assistência Social, Ellen Lopes, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Poços e Cláudia Franco, assessora parlamentar da vereadora Pastora Mel (União Brasil). Elas foram recebidas por Taís Ferreira, diretora da Escola do Legislativo, responsável pelo desenvolvimento do Parlamento Mulher.

Segundo Taís, a expectativa é grande para início dos trabalhos. “Estamos muito entusiasmados com o Parlamento Mulher 2025, que este ano abordará o tema ‘Mulher e o Mercado de Trabalho’. Mais que incentivar a participação, este projeto empodera mulheres a apresentar propostas concretas, tornando-as agentes de mudança e contribuindo diretamente na construção de políticas públicas de Poços de Caldas”, ressalta.

Durante o programa, as participantes terão acesso a oficinas de formação política, com conteúdos que aprofundam o funcionamento do Legislativo municipal, o papel dos vereadores, a elaboração de leis e outros tópicos relevantes para a formação cidadã. Como incentivo à participação, a Câmara Municipal também oferece o custeio de passagens de ônibus para mulheres inscritas no CadÚnico do Governo Federal.

Uma das propostas do Parlamento Mulher é fomentar o protagonismo feminino na política e na sociedade. Ao final do projeto, as participantes poderão elaborar e sugerir pautas para serem analisadas pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara Municipal, contribuindo com o debate e a construção de políticas públicas.