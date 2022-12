Criado projeto de Mérito Voluntário com nome de Jacques Rodrigues de Carvalho

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Está em análise pelas Assessorias e Comissões Permanentes da Câmara o Projeto de Resolução que institui o “Diploma Jacques Rodrigues de Carvalho de Mérito Voluntário no Município de Poços de Caldas”. A proposição, de autoria do vereador Flávio Togni de Lima e Silva (PSDB), tem como objetivo celebrar e valorizar a importância da prática do voluntariJacques foi homenageado pela Câmara em 2021 ado na cidade.

O Diploma será concedido anualmente pelo Legislativo, em sessão solene a ser realizada, preferencialmente, no dia 28 de agosto, quando se comemora o Dia Municipal do Voluntariado. O intuito é, de acordo com o projeto, reconhecer e homenagear pessoas nascidas ou radicadas na cidade e que, há no mínimo cinco anos, contribuem de forma voluntária e filantrópica com causas sociais, ambientais e educacionais. Cada vereador deverá indicar o nome de uma pessoa para receber a homenagem. Esta não é a primeira homenagem prestada pelo vereador, uma vez que Jacques recebeu, em 2021, o Diploma de Honra ao Mérito. O Projeto será colocado em votação após conclusão dos pareceres pelas Comissões Permanentes.