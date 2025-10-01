Câmara Municipal entrega Medalha da Superação e celebra exemplos de inclusão

Câmara Municipal entrega Medalha da Superação e celebra exemplos de inclusãoVictor Imesi
Na noite desta terça-feira (30 de setembro de 2025), a Câmara Municipal de Poços de Caldas realizou sessão solene para a entrega da Medalha da Superação, honraria instituída pelo Projeto de Resolução nº 10/2025, de autoria do vereador Ricardo Sabino (PL). A comenda reconhece pessoas com deficiência que se destacaram por suas trajetórias de superação, além de cidadãos e instituições que atuam de forma efetiva na promoção da inclusão, dos direitos e da qualidade de vida no município.
Na edição deste ano, foram homenageados:
- André Luís Marinho de Lúcia
- Daniel de Oliveira
- Davi Pedro Pacheco Toledo
- Fernando da Silva Pacheco
- Grupo de Inclusão ABLE (Alcoanos e Alcoanas indo Além de Expectativas Limitantes)
- José Guilherme Vilas Boas
- Júnia Helena Moreira
- Keilla de Cássia Nunes Pereira
- Luciano Lopes Verol
- Márcio Augusto Scherma
- Marfiza Barros Dias
- Rodrigo Aparecido Galhardi
- Rodrigo Felipe Gonçalves
- Thais Elaine Piva
- Virgínia de Oliveira Garcia
Entre as homenagens que marcaram a noite, duas histórias ganharam destaque especial.
O vereador Tiago Mafra entregou a medalha a Daniel de Oliveira, natural de São Sebastião da Grama e morador de Poços há 25 anos. Diagnosticado aos 19 anos com Neuropatia Óptica Hereditária, que lhe causou a perda de 95% da visão, Daniel construiu uma trajetória marcada pela resiliência, pela arte, pelo esporte e pela militância em favor da acessibilidade. Hoje, integra o COMPED e ocupa posição de relevância nacional como diretor de Inclusão e Inovação Social da Mitcom Brasil.
Já o vereador Ricardo Sabino homenageou o influenciador Rodolfo Cadamuro, criador da página Popcórnea. Deficiente visual, Rodolfo ganhou projeção nacional após relatar nas redes sociais o constrangimento que sofreu durante o espetáculo Cenas da Menopausa, em São Paulo, protagonizado por Claudia Raia. Enquanto utilizava o recurso de audiodescrição para acompanhar a peça, foi interpelado em cena pela atriz, que acreditou equivocadamente que ele estivesse mexendo no celular de forma desrespeitosa.
O episódio, amplamente repercutido, expôs os desafios da acessibilidade cultural no país e gerou debate sobre a importância de ampliar o acesso das pessoas com deficiência ao teatro e às artes sem preconceitos. “A inclusão ainda é uma cortina que insiste em fechar-se”, declarou Rodolfo em suas redes sociais.
O plenário ficou marcado por momentos de emoção e reconhecimento, celebrando histórias inspiradoras e o compromisso de instituições e cidadãos com a inclusão. A solenidade contou com a presença de autoridades, familiares, amigos e membros da sociedade civil, e foi transmitida ao vivo pelas redes sociais do Legislativo, ampliando o alcance da homenagem a toda a comunidade.