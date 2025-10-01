Câmara Municipal entrega Medalha da Superação e celebra exemplos de inclusão

Atualizado em 1 de outubro de 2025

Na noite desta terça-feira (30 de setembro de 2025), a Câmara Municipal de Poços de Caldas realizou sessão solene para a entrega da Medalha da Superação, honraria instituída pelo Projeto de Resolução nº 10/2025, de autoria do vereador Ricardo Sabino (PL). A comenda reconhece pessoas com deficiência que se destacaram por suas trajetórias de superação, além de cidadãos e instituições que atuam de forma efetiva na promoção da inclusão, dos direitos e da qualidade de vida no município.

Na edição deste ano, foram homenageados:

André Luís Marinho de Lúcia

Daniel de Oliveira

Davi Pedro Pacheco Toledo

Fernando da Silva Pacheco

Grupo de Inclusão ABLE (Alcoanos e Alcoanas indo Além de Expectativas Limitantes)

José Guilherme Vilas Boas

Júnia Helena Moreira

Keilla de Cássia Nunes Pereira

Luciano Lopes Verol

Márcio Augusto Scherma

Marfiza Barros Dias

Rodrigo Aparecido Galhardi

Rodrigo Felipe Gonçalves

Thais Elaine Piva

Virgínia de Oliveira Garcia

Entre as homenagens que marcaram a noite, duas histórias ganharam destaque especial.

O vereador Tiago Mafra entregou a medalha a Daniel de Oliveira, natural de São Sebastião da Grama e morador de Poços há 25 anos. Diagnosticado aos 19 anos com Neuropatia Óptica Hereditária, que lhe causou a perda de 95% da visão, Daniel construiu uma trajetória marcada pela resiliência, pela arte, pelo esporte e pela militância em favor da acessibilidade. Hoje, integra o COMPED e ocupa posição de relevância nacional como diretor de Inclusão e Inovação Social da Mitcom Brasil.

Já o vereador Ricardo Sabino homenageou o influenciador Rodolfo Cadamuro, criador da página Popcórnea. Deficiente visual, Rodolfo ganhou projeção nacional após relatar nas redes sociais o constrangimento que sofreu durante o espetáculo Cenas da Menopausa, em São Paulo, protagonizado por Claudia Raia. Enquanto utilizava o recurso de audiodescrição para acompanhar a peça, foi interpelado em cena pela atriz, que acreditou equivocadamente que ele estivesse mexendo no celular de forma desrespeitosa.

O episódio, amplamente repercutido, expôs os desafios da acessibilidade cultural no país e gerou debate sobre a importância de ampliar o acesso das pessoas com deficiência ao teatro e às artes sem preconceitos. “A inclusão ainda é uma cortina que insiste em fechar-se”, declarou Rodolfo em suas redes sociais.

O plenário ficou marcado por momentos de emoção e reconhecimento, celebrando histórias inspiradoras e o compromisso de instituições e cidadãos com a inclusão. A solenidade contou com a presença de autoridades, familiares, amigos e membros da sociedade civil, e foi transmitida ao vivo pelas redes sociais do Legislativo, ampliando o alcance da homenagem a toda a comunidade.