Câmara Municipal protocola moção pedindo afastamento de Paulo César Silva, presidente do DMAE

07out

Câmara Municipal protocola moção pedindo afastamento de Paulo César Silva, presidente do DMAE

Por Notícias

Atualizado em 7 de outubro de 2025

A Câmara Municipal de Poços de Caldas protocolou uma Moção de Apelo solicitando ao prefeito Paulo Ney de Castro Júnior que determine o afastamento do atual diretor-presidente do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE), Paulo César Silva. A proposta foi apresentada durante a sessão realizada nesta segunda-feira, 6 de outubro, no Plenário Vereador José Castro de Araújo.

A medida é assinada pelos vereadores Pastora Mel, Tiago Mafra, Flávio Togni de Lima e Silva, Diney Lenon e Marcos Tadeu de Moraes Sala Sansão. Os parlamentares solicitam que o Executivo municipal tome providências imediatas diante das irregularidades apontadas e do impacto financeiro causado à autarquia e, por consequência, ao Município.

Excesso de horas extras e impacto financeiro

Segundo os parlamentares, documentos oficiais obtidos por meio dos Requerimentos nº 1.708/2025 e nº 2.976/2025 revelam casos alarmantes de servidores que chegaram a registrar mais de 300 horas extras em um único mês. Em um dos casos, o valor líquido recebido por um servidor chegou a R$ 101.402,52 até agosto deste ano.

Apesar de a direção do DMAE justificar o alto volume de horas extras com a suposta carência de pessoal, os dados disponíveis no Portal da Transparência mostram que o órgão conta atualmente com 30 servidores a mais do que na gestão anterior. Para os autores da moção, isso indica falhas no planejamento da força de trabalho e má distribuição de tarefas.

Ainda conforme destacado pelos vereadores, as despesas do DMAE no quadrimestre atual ultrapassam R$ 67 milhões, o que pode comprometer a saúde financeira do Município e o cumprimento das metas da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Falta de controle e dificuldade na fiscalização

A moção também critica a ausência de controle adequado sobre a autorização das horas extras, já que parte significativa das horas registradas foi classificada como “não autorizada”. Além disso, os vereadores relataram dificuldades para obter informações da autarquia, com atrasos e respostas incompletas a requerimentos oficiais — em alguns casos, com uso controverso da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) como justificativa.

Os parlamentares ressaltam que a Câmara já havia alertado anteriormente a atual direção do DMAE sobre essas práticas, mas não houve ações corretivas por parte da administração da autarquia.

Pedido de providências e defesa do interesse público

Diante do cenário descrito, os vereadores defendem que a permanência do atual diretor-presidente compromete não apenas a sustentabilidade financeira do DMAE, mas também a confiança da população na gestão dos recursos públicos.

“A manutenção da atual direção pode agravar ainda mais a situação do departamento. É necessário garantir o bom andamento das sindicâncias e preservar o interesse público”, afirma trecho do documento.

A Moção de Apelo solicita, de forma firme e respeitosa, que o prefeito adote providências imediatas para a substituição da atual chefia da autarquia, com o objetivo de preservar o interesse público, assegurar a transparência e reforçar o compromisso da Administração Municipal com a ética e a moralidade que devem nortear os atos da gestão pública.

