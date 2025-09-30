Câmara Municipal recebe exposição fotográfica “Olhos Cinematográficos” até 02 de outubro

30set

Câmara Municipal recebe exposição fotográfica “Olhos Cinematográficos” até 02 de outubro

Por Notícias

Atualizado em 30 de setembro de 2025

A Câmara Municipal de Poços de Caldas recebe, até o dia 02 de outubro, a exposição “Olhos Cinematográficos”, da fotógrafa e assessora parlamentar Jennifer Peres. A mostra foi instalada no Legislativo a partir de um Requerimento apresentado pelo vereador Tiago Braz (REDE).

A abertura oficial aconteceu na última terça-feira (23), com a presença de vereadores, servidores, amigos e familiares da artista. Segundo Jennifer, o projeto nasceu durante a pandemia, em um período de incertezas.

“Eu comecei a fotografar a vida pela janela do carro, de casa, e comecei a registrar um brotinho de suculenta crescer. Foi aí que percebi como, muitas vezes, a vida passa diante dos nossos olhos e não observamos os detalhes”, destacou.

Para a fotógrafa, a mostra é um convite a valorizar os momentos simples.

“Não dá pra viver no raso, pra tomar café sempre correndo, pra deixar o vestido bonito só para o fim de semana ou pra adiar sonhos. A ideia é observar os dias comuns, como a moça da padaria, o senhor do prédio ao lado que fala bom dia, ou as sombras entre as árvores no final da tarde”, explicou.

O vereador Tiago Braz ressaltou a importância do trabalho de Jennifer:

“Na sociedade em que vivemos, com a correria do dia a dia, muita gente funciona no automático. A Jennifer tem a sensibilidade de registrar lugares, momentos e pessoas do cotidiano que, muitas vezes, passam despercebidos”, afirmou.

A exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, na sede da Câmara Municipal.

 

