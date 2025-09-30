Câmara Municipal recebe exposição fotográfica “Olhos Cinematográficos” até 02 de outubro

Atualizado em 30 de setembro de 2025

A Câmara Municipal de Poços de Caldas recebe, até o dia 02 de outubro, a exposição “Olhos Cinematográficos”, da fotógrafa e assessora parlamentar Jennifer Peres. A mostra foi instalada no Legislativo a partir de um Requerimento apresentado pelo vereador Tiago Braz (REDE).

A abertura oficial aconteceu na última terça-feira (23), com a presença de vereadores, servidores, amigos e familiares da artista. Segundo Jennifer, o projeto nasceu durante a pandemia, em um período de incertezas.

“Eu comecei a fotografar a vida pela janela do carro, de casa, e comecei a registrar um brotinho de suculenta crescer. Foi aí que percebi como, muitas vezes, a vida passa diante dos nossos olhos e não observamos os detalhes”, destacou.

Para a fotógrafa, a mostra é um convite a valorizar os momentos simples.

“Não dá pra viver no raso, pra tomar café sempre correndo, pra deixar o vestido bonito só para o fim de semana ou pra adiar sonhos. A ideia é observar os dias comuns, como a moça da padaria, o senhor do prédio ao lado que fala bom dia, ou as sombras entre as árvores no final da tarde”, explicou.

O vereador Tiago Braz ressaltou a importância do trabalho de Jennifer:

“Na sociedade em que vivemos, com a correria do dia a dia, muita gente funciona no automático. A Jennifer tem a sensibilidade de registrar lugares, momentos e pessoas do cotidiano que, muitas vezes, passam despercebidos”, afirmou.

A exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, na sede da Câmara Municipal.