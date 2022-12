Câmara Municipal terâ transmissões ao vivo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Câmara Municipal está implantando um novo projeto de solução integrada que permite a instalação de cinco novas câmeras robóticas Full HD, possibilitando uma maior qualidade das transmissões ao vivo dos eventos do Poder Legislativo. Isso trará uma considerável melhoria no sistema de captação de imagens e de votação no Plenário. Essas ações estão sendo realizadas por uma empresa contratada, com a supervisão da Assessoria Técnica de Informática da Casa. O presidente Marcelo Heitor (PSC) afirmou que o Poder Legislativo tem implementado diversas ações com o objetivo de aproximar a população das atividades dos vereadores. “Essa modernização vem aperfeiçoar a qualidade das imagens e do processo de votação, trazendo melhorias na comunicação com a população, além de agilidade para os parlamentares que estão no Plenário”, informou o presidente da Câmara.

A reestruturação favorecerá a condução das sessões pelo presidente da Câmara, que contará com um painel para o controle da palavra. Os vereadores, a partir de agora, passarão a registrar sua presença, solicitar a palavra e votar em sua própria base microprocessada integrada com o microfone. Já para o público, que estará acompanhando pela internet ou presencialmente no Plenário, serão exibidas as imagens dos oradores e todas as informações da sessão em altíssima qualidade de áudio e vídeo. MODERNIZAÇÃO De acordo com o assessor técnico de Informática Douglas Braga Silva, com a recente implantação do novo sistema de processo legislativo eletrônico, o presidente Marcelo Heitor entendeu ser o momento ideal para modernizar, também, o sistema de votação, uma vez que já se estudava a melhoria da captura de imagens. “Com isso, o Legislativo iniciou todo o processo de contratação e a implantação do novo projeto adquirido”, comentou. As sessões, audiências públicas e demais eventos da cidade .