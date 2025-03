Câmara realiza sessão solene em homenagem às mulheres

A Câmara Municipal realiza, nesta terça-feira (18), às 19h30, a tradicional sessão solene em homenagem às mulheres, dentro das ações do Legislativo no Mês da Mulher Trabalhadora. O evento acontece desde a década de 90, com a indicação feita pelos vereadores.

Em 2025, receberão o diploma: Aline Garcia Olímpio (Ver. Tiago Braz); Ana Lúcia Salles Nogueira (Ver. Wellington Paulista); Beatriz Bassoto Cava (Ver. Lucas Arruda); Cristiane de Figueiredo Santos (Ver. Rovilson Gouvea – Neno); Elaine Letícia Garcia (Ver. Pastora Mel); Elisandra Sousa Pizzol (Ver. Douglas Dofu); Flávia Ribeiro Fróes de

Vasconcelos (Ver. Marcus Togni); Gabriele Barroso Vieira Ribeiro (Ver. Aliff Jimenes); Ivonete Pádua dos Santos Dorr (Ver. Álvaro Cagnani); Joana D’arc de Fátima Esteves (Ver. Kleber Silva); Juliana Cincoetti Galvão (Ver. Ricardo Sabino); Maria José Roque (Ver. Tiago Mafra); Maria de Fátima Rodrigues Alves (Ver. Marcos Sansão); Sandra Soares

Mendes (Ver. Flávio Togni); Rosângela Schio Terra Gomes (Ver. Diney Lenon).

As sessões solenes e especiais são transmitidas pelo Facebook e YouTube da Câmara de Poços.

