Câmara revisa Plano de Cargos e Carreiras dos servidores

A Fundação João Pinheiro, instituição de pesquisa e ensino vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, foi contratada pela Câmara Municipal de Poços de Caldas para realizar um estudo de revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores e, também, de uma reestruturação administrativa da Casa. Segundo o vereador Marcelo Heitor (PSC), a medida tem como objetivo otimizar os trabalhos legislativos.

De acordo com o vereador, tais iniciativas são necessárias a fim de ajustar o Plano de Cargos à realidade e às demandas da Câmara. “A estrutura administrativa e o Plano de Cargos e Carreiras foram instituídos nos anos 90 e, passados todos esses anos, é preciso pensar em uma estrutura atual que seja compatível com as demandas. Por isso a importância de um amplo diagnóstico para elaboração de novas normativas, assegurando sempre um bom trabalho”, afirmou, ressaltando ainda que é preciso pensar no futuro da Câmara, no trabalho prestado aos cidadãos e no bem-estar dos que estão na instituição.

“São importantes medidas, inclusive a longo prazo, visando ao desenvolvimento de instrumentos de gestão para a Câmara. Sempre pensando também na qualidade do serviço prestado à população, que deve ter melhorias constantes, visto que a cidade cresceu, as demandas cresceram, e esse trabalho precisa ser de qualidade. Existe a expectativa de um novo concurso público e espero que sejam ações que venham contribuir com o que já é hoje realizado na Câmara de Poços”, finalizou Marcelo.

A Fundação João Pinheiro, fundada em 1969, é uma instituição de pesquisa e ensino vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais. Fonte de conhecimento e informações para o desenvolvimento do estado e do país, tem como característica a contínua inovação na produção de estatísticas e na criação de indicadores econômicos, financeiros, demográficos e sociais.

Referência nacional em seu campo de atuação, a Fundação João Pinheiro presta serviços a instituições federais, estaduais e municipais, empresas e organizações privadas, universidades, institutos de pesquisa, organismos internacionais e entidades representativas de diversos segmentos sociais.

Suas atividades abrangem estudos básicos para conhecimento da realidade econômica e social do estado e suas regiões; planejamento regional, municipal e metropolitano; elaboração de projetos e estratégias de desenvolvimento setorial e regional; proposição, análise e avaliação de políticas públicas; apoio ao desenvolvimento organizacional e institucional público e privado; pesquisas e projetos relacionados à preservação da memória e do patrimônio histórico e cultural e atividades de extensão e apoio ao desenvolvimento dos municípios.

Com uma equipe multidisciplinar que reúne técnicos, especialistas, doutores e mestres nas diversas áreas do conhecimento, a Fundação João Pinheiro tem como missão produzir e compartilhar conhecimentos e estatísticas, formar continuamente gestores e induzir políticas públicas para a construção de uma sociedade mais justa.

Beatriz Aquino