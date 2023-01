Caminhão derruba semáforo na João Pinheiro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta segunda-feira (23), um caminhão derrubou um semáforo da Avenida João Pinheiro, uma das avenidas mais movimentadas de Poços de Caldas. O motorista fugiu antes da chegada das autoridades.

De acordo com a secretaria de Defesa Social, está sendo feito o levantamento de câmeras para tentar identificar as placas do veículo e multar o condutor.

Equipes do Demutran trabalham no local para instalar uma nova estrutura e restabelecer a fiação visando garantir o funcionamento do semáforo.

Devido ao acidente, os condutores que trafegam no sentido centro-bairro estão impedidos de fazer conversão à esquerda na ponte de acesso à Rua da Saudade.

Embora a avenida esteja devidamente sinalizada, o Demutran reforça a necessidade de maior atenção dos motoristas ao trafegarem no local.

Beatriz Aquino