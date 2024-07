Caminhão tomba e derrama carga de café na MGC-267 em Campestre

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar de Minas Gerais atendeu nesta terça-feira, 16, na rodovia MGC-267, km 475, um acidente envolvendo um caminhão FORD/CARGO 2429, de cor prata. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o veículo tombado no acostamento, com a cabine parcialmente sobre a pista de rolamento no sentido crescente.

O condutor do caminhão de 42 anos, foi socorrido e levado ao Hospital de Campestre/MG. O proprietário do veículo de 84 anos, providenciou um guincho particular para a remoção do caminhão, o que necessitou a interrupção total do tráfego no local.

O caminhão transportava 19.800 litros de café recém-colhido a granel, parte do qual se espalhou na margem direita da via devido ao tombamento. Após o transbordo da carga, a pista foi liberada e o fluxo de veículos normalizado.

No hospital, o motorista do caminhão, relatou que dirigia de uma fazenda em Machado para uma fazenda em Campestre, a 80 km/h. No km 475, ao passar com as rodas direitas no acostamento, perdeu o controle do veículo, resultando no tombamento. O motorista sofreu escoriações no lado esquerdo do tronco e aguardava o resultado de exames clínicos.

O teste de alcoolemia realizado no condutor resultou em 0,00 mg/l, descartando a influência de álcool no acidente.