Caminhão tomba em estrada rural de Andradas; motorista é encaminhado à Santa Casa

O Corpo de Bombeiros de Andradas foi acionado por volta das 8h50 desta terça-feira, 24, para atender a uma ocorrência de tombamento de caminhão em uma estrada rural nas proximidades do Morro da Cachoeira São José.

O veículo transportava quatro ocupantes no momento do acidente. Nenhum deles sofreu ferimentos graves. Apenas o motorista relatou dores na região lombar e foi encaminhado à Santa Casa de Andradas pela equipe do SAMU.

Após o atendimento, o local foi deixado em segurança pelos bombeiros.

