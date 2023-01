Jovem fica preso entre as ferragens em acidente na BR 459

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite de ontem, (03), por volta das 23hs, o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionado para atender uma ocorrência de um acidente de um caminhão na BR 459, Km 28, município de Caldas-MG. O acidente envolveu um caminhão baú do município de Araguaiana-TO, carregado de frutas, que tombou as margens da rodovia, atingindo um barranco, causando com isso o amassamento da cabine.

Foram deslocadas viaturas de resgate e salvamento. Ao chegarem ao local, os militares depararam com uma vítima, um homem de 27 anos, já fora do caminhão e outra de 14 anos presa nas ferragens da cabine. Com uso de desencarcerador, algumas ferragens foram retiradas de próximo a vítima, liberando um pequeno espaço, onde foi possível a remoção do jovem, que foi imobilizado e conduzido pelo Samu ao Pronto Socorro de Caldas.

Compareceram no local 02 ambulâncias, sendo uma do SAMU e outra ambulância do hospital de Caldas, que conduziu a outra vítima de 27 anos para o hospital de Caldas. A Polícia Rodoviária Federal também acompanhou o resgate.

Após a retirada do veiculo, foi espalhado pela pista pó de madeira (serragem) para eliminar o risco de derrapagem devido ao óleo na rodovia.

Beatriz Aquino