Caminhoneiro morre após grave acidente na BR-146 entre Poços de Caldas e Bandeira do Sul

No final da tarde desta quarta-feira, 12, um grave acidente mobilizou equipes de resgate na Rodovia BR-146, que liga Poços de Caldas a Bandeira do Sul. Um caminhão que transportava leite envasado em caixas tombou na pista, resultando no encarceramento do motorista nas ferragens.

O Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionado e trabalhou em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e o Samu para resgatar o condutor, William Rodrigues de Almeida, de 35 anos. A operação foi complexa devido à difícil acesso e ao espaço restrito na cabine do caminhão, que estava retorcida após o impacto.

Após um esforço intenso e prolongado, os socorristas conseguiram retirar a vítima, que foi imediatamente encaminhada para a Santa Casa de Poços de Caldas em estado grave e inconsciente. William Rodrigues de Almeida não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Além do resgate, uma equipe dos bombeiros permaneceu no local para realizar a limpeza da via, o que causou lentidão no tráfego nas proximidades do acidente.