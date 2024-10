Caminhonete colide com poste e provoca queda de fiação em Poços de Caldas

Na manhã desta sexta-feira, 25, por volta das 5h20, o Corpo de Bombeiros foi acionado pela Polícia Militar para atender a um acidente no cruzamento das ruas Itabira e Coronel Procópio, em Poços de Caldas. Uma caminhonete colidiu com um poste da rede elétrica, resultando na quebra do equipamento e na queda da fiação ao solo.

As ruas foram interditadas para a segurança da população, mas, felizmente, não houve vítimas. Uma equipe da concessionária de energia também se deslocou ao local para avaliação e tomada de providências necessárias, enquanto a PM tomou as medidas cabíveis em resposta ao incidente.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.