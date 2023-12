Campanha de arrecadação de brinquedos da CITUR terá início nesta segunda-feira (04)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Visando beneficiar crianças e famílias de Poços de Caldas, a empresa CITUR, em parceria com Secretaria Municipal de Promoção Social, lança nesta segunda-feira, 04/12, a Campanha “Natal CITUR Social” de arrecadação de Brinquedos para o Natal deste ano.

As doações devem acontecer nas bilheterias do Teleférico e do Zoo das Aves, que são dois dos principais pontos turísticos da cidade. Em contrapartida, à doação, a CITUR (Circuito Integrado do Turismo de Poços de Caldas) ofertará um desconto no valor dos ingressos destes mesmos locais. Sendo que para cada brinquedo doado, novo ou em perfeito estado, o participante da campanha poderá adquirir um ingresso por um valor promocional. Os preços adotados para o “Natal CITUR Social” serão de R$15 para Teleférico ou de R$10 para o Zoo das Aves junto a entrega da doação.

Para facilitar a arrecadação, o ingresso promocional será emitido apenas para as compras realizadas diretamente nas bilheterias, mediante a entrega do brinquedo, não sendo possível adquirir o desconto em compras realizadas pelo site.

A Campanha acontecerá entre os dias 4 e 8 de dezembro e após esse período, a Secretaria Municipal de Promoção Social fará uma triagem, garantindo a qualidade dos produtos antes de sua distribuição para as famílias cadastradas nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS).

A coleta dos brinquedos e a compra dos ingressos promocionais acontecerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h nas bilheterias situadas à Av. Francisco Sales, Parque José Affonso Junqueira, s/nº – Estação Centro para o Teleférico e R. Antônio Bortolan, 910 – Bortolan, para o Zoo das Aves.

Novidades CITUR para o mês de dezembro

Ainda para este mês, a CITUR prevê entregas importantes como o espaço para loja e sorveteria da Fonte dos Amores, a inauguração do mercado no Parque do Cristo e a abertura do Véu das Noivas para contemplação das cachoeiras com pontos de alimentação em formato food truck.