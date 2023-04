Campanha de conscientização sobre Autismo vai contar com progamação durante todo o mês de abril

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Instituto A de Apoio aos Autistas e às Famílias organizou uma programação durante todo o mês para marcar o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, celebrado em 2 de abril. A data tem como objetivo chamar a atenção para o tema e divulgar informações de qualidade, no sentido de combater a discriminação e o preconceito contra as pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em Poços de Caldas, a programação teve início no último sábado (1º), com a Roda de Conversa “Cada olhar um autismo”, às 9h, no CAU Unimed (Rua Nico Duarte, 905). Já no Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo – domingo, 2 de abril – a partir das 15h15, no entorno do Coreto da Praça Pedro Sanches, aconteceu a concentração para a passeata que percorreu as ruas centrais. Nessa segunda- feira (3), às 10h, no Partage Shopping, será inaugurado o Espaço Mundo Azul. Por fim, um piquenique no Parque Municipal, no dia 29 de abril, a partir das 9h, encerra a programação.

O Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril, foi instituído pela Organização das Nações Unidas para a divulgação de informações de qualidade e, assim, reduzir a discriminação e o preconceito contra as pessoas com o transtorno. “A data é de grande importância para levar esclarecimentos para a população em geral e para as famílias, para que elas se sintam acolhidas e estimuladas”, destaca a coordenadora do Instituto A, Camila Nogueira.

De acordo com informações da Agência Senado, 70 milhões de pessoas no mundo apresentam algum nível de autismo, sendo aproximadamente 2 milhões no Brasil, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Instituto A

O Instituto A é uma organização sem fins monetários, fundada em 2017, por um grupo de pais que se uniu para dar visibilidade à causa autista. Por dois anos os pais ficaram no grupo Mundo Azul, acolhendo as famílias que chegavam e fazendo eventos pontuais, mas o grupo aumentou muito e, consequentemente, a demanda cresceu. Em 2019, os trabalhos passaram a ser mais intensos. Em 2020, com a chegada da nova diretoria, o Instituto ganhou mais estrutura e os mecanismos de atendimento estão cada vez mais elaborados. A entidade mantém termo de fomento com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Promoção Social, para a execução do projeto “Nós, maternidade e autismo”, com aporte financeiro da ordem de R$ 312 mil.

Programação do mês de abril

01 de abril – Roda de Conversa “Cada olhar um autismo”

9h – CAU Unimed (Rua Nico Duarte, 905)

02 de abril – Concentração para a passeata do Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo

15h15 – Praça Pedro Sanches (Coreto)

03 de abril – Inauguração do Espaço Mundo Azul

10h – Partage Shopping

29 de abril – Piquenique Azul

9h – Parque Municipal

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

Beatriz Aquino