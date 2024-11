Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes começa hoje

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A partir desta segunda-feira, 4 de novembro, inicia-se a Campanha Estadual de Multivacinação 2024, voltada para a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes com menos de 15 anos. A campanha visa aumentar as coberturas vacinais e proteger essa faixa etária contra doenças imunopreveníveis.

Durante a campanha, que ocorre de 4 a 29 de novembro, estarão disponíveis vacinas essenciais, incluindo Tríplice Viral, Hepatite B, HPV, Hepatite A, Rotavírus Humano, Meningocócica ACWY e C, Pneumocócica, Pentavalente, Febre Amarela, Poliomielite, conforme a faixa etária e a necessidade de cada paciente. O Dia D de Mobilização será realizado em 23 de novembro, incentivando a atualização das doses com base no Calendário Nacional de Vacinação.

Orientações para a vacinação:

Poliomielite: Crianças de 15 meses a 5 anos devem receber uma dose da vacina inativada contra poliomielite.

HPV: Jovens que ainda não tomaram a vacina contra HPV podem receber uma dose única até os 19 anos, 11 meses e 29 dias.

Objetivos da Campanha de Multivacinação

O principal objetivo é garantir o acesso às vacinas conforme o Calendário Nacional de Vacinação da Criança e do Adolescente, promovendo a atualização da caderneta, ampliando a cobertura e homogeneidade vacinal e, assim, contribuindo para a erradicação e o controle de doenças imunopreveníveis. A campanha intensificará esforços para alcançar crianças e adolescentes com esquemas vacinais incompletos, priorizando doses de reforço, essenciais para a imunização plena e manutenção da saúde coletiva.

Cobertura Vacinal em 2023 e Importância da Campanha

Dados de 2023 mostram que as coberturas vacinais para a maioria dos imunobiológicos permanecem abaixo dos níveis ideais, especialmente para as doses de reforço. Estes dados destacam a necessidade de estratégias eficazes para completar os esquemas vacinais, priorizando as doses de reforço, essenciais para uma proteção rigorosa contra doenças imunopreveníveis.

Público-Alvo A campanha é direcionada a todas as crianças e adolescentes com menos de 15 anos (até 14 anos, 11 meses e 29 dias) que, por qualquer motivo, recebam com doses de vacinas pendentes ou atrasadas conforme o Calendário Nacional de Vacinação.

Documentação Necessária Para participar da Campanha de Multivacinação, os pais ou responsáveis ​​devem estar presentes e levar a caderneta de vacinação para avaliação, atualização e registro das doses administradas. Isso é essencial para a verificação das doses aplicáveis ​​a cada caso, garantindo a atualização conforme as orientações de saúde pública.

Procure uma unidade de saúde mais próxima de sua casa e participe da Campanha de Multivacinação. A imunização é uma estratégia vital de saúde pública, essencial para a prevenção de doenças e promoção do bem-estar de crianças e adolescentes.

Confira as salas de vacina: