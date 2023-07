Campanha de segurança com energia elétrica é lançada no mês de julho

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A DME Distribuição inicia nesta semana a divulgação dos temas abordados pela 17ª Campanha Nacional de Segurança para a prevenção de acidentes com a rede elétrica, promovida pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee).

Com o slogan “Se ligue! Entre a vida e a sorte, escolha viver com segurança”, a Associação e as 39 distribuidoras associadas buscam chamar a atenção da população para os cuidados necessários com a rede elétrica. A divulgação acontece no mês de agosto, porém, teve o início antecipado visando maior alcance. Serão disponibilizadas orientações e dicas no site e redes sociais, relacionadas ao uso seguro da rede elétrica para preservar a vida.

Nesta época, o que mais chama a atenção em Poços, são os registros de casos envolvendo pipas na rede elétrica. O clima e as férias escolares favorecem o aumento da prática dessa brincadeira, que deve ser sempre supervisionada por um responsável, e em locais apropriados, sem a presença de fiação, como parques.

Segundo dados informados pela Abradee, no último ano, foram registrados 756 acidentes envolvendo a rede elétrica no Brasil, sendo 270 fatais. O maior número de mortes está relacionado à construção ou manutenção predial, cabo energizado no solo, furto de condutor/equipamento, ligação elétrica clandestina e incidentes com equipamentos e máquinas agrícolas. Mais informações estão disponíveis também pelo link: https://campanhadeseguranca.abradee.org.br/.