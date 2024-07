Campanha de vacinação antirrábica animal em Poços de Caldas começa na próxima segunda-feira (05)

A campanha de vacinação antirrábica animal tem início na próxima segunda-feira, dia 5 de agosto, em Poços de Caldas. A equipe da Vigilância Ambiental percorrerá toda a zona rural do município de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, realizando a vacinação casa a casa. A estimativa é que essa fase da campanha seja concluída em 20 dias.

A partir do dia 23 de agosto, a campanha será iniciada na zona urbana de Poços de Caldas. A meta deste ano é vacinar 24.922 animais, entre cães e gatos, garantindo a saúde e a proteção contra a raiva.

Minas Gerais tem mantido boas coberturas vacinais nos últimos anos. Conforme dados da Coordenação Estadual de Vigilância em Zoonoses (CEVZ) da SES-MG, 88% dos cães foram vacinados e 91% dos gatos receberam proteção com o imunizante em 2022. Em 2023, os índices foram de 92% e 102%, respectivamente, com um total de 3.914.303 animais vacinados.

A raiva é uma zoonose considerada infecciosa e grave, que pode ser transmitida dos animais ao homem e vice-versa. Causada por um vírus, a doença afeta o sistema nervoso central e possui nível elevado de letalidade, na maioria dos casos, tanto nos animais quanto em humanos.

A transmissão ocorre por mordeduras, arranhões e lambidas de animais doentes. Cães, gatos e morcegos são as principais fontes de infecção nos ambientes urbanos.

A participação da população é essencial para o sucesso da campanha, para garantir que o maior número possível de animais seja vacinado, além de contribuir para a saúde pública e o bem-estar animal.

