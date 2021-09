Campanha de vacinação contra Influenza atinge 79,1% de imunização

Nesta semana se encerrou a 23ª Campanha de Vacinação contra Influenza. Em Poços foram aplicadas o total de 65.921 doses de vacina, o que representa 79,1% da cobertura geral da campanha.

A Campanha foi realizada de abril a agosto deste ano, contemplando os grupos prioritários: Gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), crianças de 6 meses até menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), idosos a partir de 60 anos e profissionais de saúde.

A meta estipulada pelo Ministério da Saúde é de 90% para cada grupo prioritário. O grupo prioritário com maior cobertura vacinal foi o dos idosos, com 30.747 doses da vacina aplicada, o que representa 85,4% de pessoas com 60 anos ou mais imunizadas.

A vacinação das crianças atingiu o percentual de 70,6%, o de gestantes ficou em 61,1%,. Já o de Profissionais de Saúde ficou em 63,81% e puérperas registrou 54,1%.

A Referência Técnica de Imunização do Município, Gisele Scatola comenta sobre os números. “Estarmos em um pandemia e a Campanha de vacinação contra COVID-19 acontecer simultaneamente a de Influenza, foram fatores que influenciaram na baixa adesão da vacina da gripe. Muitas pessoas esperavam a vacina da COVID-19 e não se imunizaram contra Influenza. Os números abaixo do esperado foram registrados em âmbito nacional.”

As vacinas contra Influenza seguem disponíveis nas 17 salas de vacina para crianças que necessitam completar o esquema vacinal (1ª e 2 ª dose) e gestantes até o final do ano.

