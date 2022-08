Campanha de vacinação contra poliomielite continua em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Campanha Nacional contra poliomielite e de multivacinação continua em Poços.

A vacina contra pólio está direcionada para todas as crianças a partir de 01 ano até menores de 05 anos, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal deste público.

Para as crianças menores de 5 anos, ao todo são 19 vacinas, incluindo a que oferece proteção contra a poliomielite. Sarampo, caxumba, rubéola, febre amarela e varicela (catapora) são outras doenças que podem ser prevenidas com a atualização do cartão.

Com relação ao público compreendido dentro da faixa etária, de 9 a 14 anos, as doenças preveníveis com a vacina são: hepatite B, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, difteria, tétano, coqueluche e HPV.

O Ministério da Saúde (MS), realiza ações de multivacinação desde os anos de 1980, no entanto a campanha exclusiva para multivacinação passou a ocorrer a partir de 2012, com o intuito de reduzir o número de oportunidades perdidas de vacinação. Desta forma, destaca-se a necessidade de vacinar o maior número possível de crianças e adolescentes durante o período da campanha.

Confira as salas de vacina que aplicam os imunizantes:

UBS Centro – Rua Pernambuco, nº 495 (acesso pela rua Goiás) – Centro (08h às 18h)

PSF Santa Augusta – Rua Prof. Nicolina Bernardes, nº 230- Santa Augusta (08 às 16h30)

UBS São Jorge – Av. Antônio Togni, nº 2.055 – Vila Cruz (08 às 16h30)

PSF Ponto da Cascata – Rua Vicente Miranda, nº 229 – Marco Divisório (08 às 16h30)

PSF Kennedy I – Rua Pirita, nº 116 – Jd. Kennedy I (08 Às 16h30)

PSF Kennedy II – Rua Estanho, nº 195 – Jd. Kennedy II (08 às 16h30)

PSF Pq. Esperança II – Rua Lázaro de Lima, nº 280 – Pq. Esperança (08 às 16h30)

PSF São José – Rua Profa. Lourdes Mourão, s/n Jd.. Centenário (08 às 16h30)

PSF Cascatinha – Rua Rui Barbosa, nº 191 – Jd. Cascatinha (08 às 16h30)

PSF Sta. Rosália – Praça Dr. Antenor Damini, nº 233 – Santa Rosália (08 às 16h30)

PSF Vila Nova – Rua Antônio Pereira Guimarães, nº 299 – Vila Nova (08 às 16h30)

PSF Dom Bosco I – Rua Francisco Cantos Davo, s/n- Jd. Formosa (08 às 16h30)

PSF Nova Aurora – Rua Benedita Costa Lucas, nº 60 – Jd. Ipê (08 às 16h30)

PSF Jd. São Paulo – Rua Jaguari , nº 15 Jd. São Paulo (08 às 16h30)

PSF Pq. Pinheiros – Rua Victor Emanuel Imesi, s/n – Pq. Pinheiros (08 às 16h30)

PSF Itamaraty – Av. Maria Rita Lopes Pontes, nº 380 – Itamaraty III (08 às 16h30)

PSF Caio Junqueira – Rua Jatobá, nº 262 – Caio Junqueira (08 às 16h30)

PSF Jd. Quissisana – Rua Geny Vilas Boas Tardelli, nº 50 (08 às 16h30)

UBS Regional Leste – Rua Cecília Fisichella, 63 – Estância São José (08h às 16h30)

UBS Regional Sul – Av. Antônio Marinoni, 125 – São Sebastião – (08h às 16h30)

UBS Jd. Country Club – Rua José Mendonça 131 – Jd. Country Club – (08h às 16h30)