Campanha de vacinação contra poliomielite inicia nesta segunda (27)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com o intuito de ampliar a imunização e manter o município protegido, a Secretaria de Saúde promove até o próximo dia 14, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite para crianças de um ano até quatro anos, 11 meses e 29 dias. A imunização é voltada para este público, que recebe a vacina pólio oral.

O objetivo é alcançar cobertura vacinal igual ou maior que 95% para o público-alvo. No município, o imunizante é ofertado nas 21 salas de vacina do município, das 8h às 16h. Para se vacinar, as crianças devem estar na presença dos pais ou responsáveis.

É necessário apresentar cartão SUS ou Certidão de Nascimento, além da caderneta de vacinação, para que seja avaliada também a necessidade da aplicação de outras vacinas. As faixas etárias que não estão elegíveis para a campanha podem aproveitar a oportunidade para atualizar os cartões de vacina.

A poliomielite é uma doença contagiosa que, por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca de pessoas infectadas, pode contaminar crianças e adultos. O último caso foi notificado no país em 1989. O Brasil recebeu o certificado de área livre de circulação do vírus selvagem em 1994.