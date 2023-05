Campanha do Agasalho: Unimed Poços arrecada mais de 250 peças de roupas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Unimed Poços realizou mais uma bem-sucedida edição da Campanha do Agasalho. Com a participação ativa dos colaboradores, a cooperativa de saúde conseguiu arrecadar mais de 250 peças de roupas, que foram doadas à Paróquia de São Sebastião, responsável por auxiliar mensalmente mais de 100 famílias em situação de vulnerabilidade social.

A Campanha do Agasalho da Unimed Poços é um evento anual que demonstra o compromisso da cooperativa com a comunidade local. Durante todo o mês de maio, os colaboradores se engajaram e contribuíram generosamente, doando roupas em bom estado de conservação. Essas doações são uma forma de ajudar aqueles que mais precisam, principalmente durante os meses mais frios do ano.

Para a coordenadora do setor Gestão com Pessoas da Unimed Poços, a iniciativa vai ao encontro do espírito cooperativista, que busca a integração, sem abandonar a vocação da cooperativa: Cuidar de Pessoas. “Estamos extremamente orgulhosos do engajamento e da solidariedade demonstrados pelos nossos colaboradores durante a campanha. Essa iniciativa ressalta o Jeito de Cuidar Unimed, não apenas na área da saúde, mas também no cuidado com o bem-estar das pessoas em sua totalidade”, destaca Hellen Martins de Luna.

O presidente da cooperativa de saúde, Odilon Trefiglio Neto, ressaltou a importância da ação solidária e agradeceu o empenho de todos os colaboradores. “A Campanha do Agasalho é uma tradição na instituição e mostra o espírito de colaboração e empatia presente em nossa equipe. A doação dessas roupas contribuirá para proporcionar um pouco de conforto e calor às famílias que estão enfrentando dificuldades. Estamos felizes em fazer parte de uma iniciativa tão nobre”, afirma Neto.

Com a conclusão bem-sucedida da Campanha do Agasalho deste ano, a Unimed Poços reforça seu compromisso com a responsabilidade social.