Campanha “Lacre Solidário” segue na Caldense

Atualizado em 17 de julho de 2025

A campanha “Lacre Solidário” segue em andamento no clube da Caldense, em Poços de Caldas, com o objetivo de transformar solidariedade em acessibilidade. A iniciativa arrecada lacres de alumínio que, após atingirem o peso necessário, são trocados por cadeiras de rodas destinadas a instituições sociais da cidade.

O projeto surgiu a partir da observação do grande consumo de bebidas em lata no clube, especialmente durante o verão. A partir disso, foi firmada uma parceria com a empresa Recicle, que doou as caixas coletoras e se responsabiliza pelo armazenamento dos lacres até que se atinja a quantidade mínima para a troca — cerca de 105 quilos.

A campanha tem mobilizado sócios, colaboradores e também a comunidade externa. Qualquer pessoa pode contribuir, mesmo não sendo sócia do clube. Basta levar os lacres até a portaria da Caldense. “Muitas pessoas já têm o hábito de guardar os lacres, mas não sabem onde entregar. Agora, têm um local seguro e com destino certo”, destaca Eduardo Ferreira.

Onde entregar os lacres?

As doações podem ser feitas diretamente na portaria social do Clube da Caldense, que fica na Rua Pernambuco, 1.145 – Centro, Poços de Caldas (MG).

Além do impacto social, o projeto também busca conscientizar sobre a importância da educação ambiental, principalmente entre o público infantil. “A criança aprende desde cedo a separar e doar, e isso se torna um valor familiar. Pequenos gestos fazem a diferença”, afirma.