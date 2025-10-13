Campanha “minha música toca na Libertas” valoriza artistas da cidade

13out

Campanha "minha música toca na Libertas" valoriza artistas da cidade

Por Cultura

Atualizado em 13 de outubro de 2025

Artistas locais que produzem músicas autorais já podem participar da campanha “Minha música toca na Libertas”, promovida pela Rádio Libertas FM (99,5) em parceria com as secretarias municipais de Comunicação Social e Cultura. A ação tem o objetivo de ampliar a divulgação da produção musical poços-caldense nas ondas do rádio.

A iniciativa conta ainda com o apoio da Câmara Setorial da Música, vinculada ao Conselho Municipal de Política Cultural, reforçando o incentivo à cena artística local.

foto: Bocci Produções

Para participar, os músicos devem preencher o formulário disponibilizado pela organização, informando nome da música, intérpretes, compositores, link de acesso ao arquivo da canção e dados de contato. Também é possível incluir o órgão e código de registro da obra e informações complementares sobre a música.

Os interessados podem participar acessando o formulário da campanha pelo link:
👉 Formulário de inscrição – Minha música toca na Libertas

 

