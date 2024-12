Campanha “Poços Doar” realiza quarta edição para incentivar a doação de sangue durante as férias

A “Campanha Poços Doar” retorna para sua quarta edição, com atividades programadas de 1º de dezembro a 31 de janeiro.

O principal objetivo da campanha é conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue, especialmente durante os períodos de férias. O vereador Wellington Guimarães (Paulista), autor da Lei n.º 74/2021, que instituiu a campanha, ressalta: “Esse projeto é uma forma de reforçar a solidariedade e a conscientização. Nos períodos de férias, as doações caem drasticamente, mas a demanda continua alta, especialmente em situações de emergência. Por isso, é essencial garantir que os estoques estejam sempre abastecidos.”

Segundo a equipe de captação da unidade local da Fundação Hemominas em Poços de Caldas, o número de doadores na cidade ainda está abaixo do potencial de atendimento da unidade. Durante o período de férias, é observado que os turistas se destacam como os principais doadores, aproveitando a oportunidade para realizar essa nobre ação no município.

A doação pode ser agendada de maneira fácil e prática, oferecendo mais comodidade aos doadores. Por meio do aplicativo MGApp ou do site www.hemominas.mg.gov.br, é possível realizar o agendamento e acessar informações sobre os requisitos e procedimentos necessários para a doação.

A campanha prevê ações nos meses de janeiro, julho e dezembro, períodos em que, tradicionalmente, há uma redução significativa nas doações de sangue na cidade.

Horários de atendimento para doação:

•Segundas, terças, quintas e sextas: das 7h às 11h30

•Quartas-feiras: das 7h às 11h30 e das 16h às 20h

Participe e ajude a salvar vidas!

