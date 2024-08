Campanha “Xô Dodói” retorna a Poços de Caldas neste sábado(3)

No próximo sábado (3), acontece a quinta edição da Campanha “Xô Dodói”. Esta iniciativa visa atualizar os cartões vacinais de crianças e adultos, promovendo a ampliação da cobertura vacinal no município. A campanha é realizada pela Secretaria de Saúde em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer.

O evento acontece no CEU (Centro de Esportes Unificado), localizado na Rua Miguel Calixto de Moraes, 1153, no bairro Itamaraty, a partir das 8h.

Durante a campanha, serão atualizadas vacinas contra Covid-19, influenza, febre amarela, poliomielite, HPV, hepatite A, tríplice bacteriana, triviral, pentavalente, varicela, pneumocócica e meningocócica.

Além de garantir a proteção da saúde, a Campanha “Xô Dodói” será um momento de descontração para as famílias, com brinquedos e atividades lúdicas para atrair os pequenos e tornar a vacinação uma experiência agradável.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.