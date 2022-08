Campeão sul-americano desenvolve pista de bike trial

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O atleta Diego Magno, campeão de bike trial, desenvolveu, em parceria com a Prefeitura e a Associação dos Ciclistas (ACPC), uma pista voltada à modalidade no estilo das pistas profissionais. Ela foi montada no Parque Municipal Antonio Molinari, zona oeste da cidade, ao lado da pista de skate.

O bike trial é uma modalidade do ciclismo cujo objetivo é ultrapassar obstáculos, tanto naturais quanto artificiais. É um esporte de habilidade, equilíbrio e muita técnica. Magno é pentacampeão brasileiro e campeão sul-americano e vai disputar a Copa do Mundo de Bike Trail na Dinamarca no final do mês.

O atleta conta que sempre treinou em espaços adaptados com obstáculos, como praças e outros locais e que, agora, com a instalação da pista, o treinamento dos praticantes do esporte fica mais adequado. “Apresentei um projeto à Secretaria de Esportes e estávamos tentando achar um lugar para montar a pista, que precisava ter obstáculos específicos. No começo do ano, conseguimos autorização para montá-la no parque e levar os obstáculos para lá, como palets, manilhas, tronco, que são montados em alturas em distâncias específicas”, relata.

Aulas

Magno diz também que pretende incentivar a prática esportiva entre os jovens na nova pista e, inclusive, dar aulas de bike trial. “A ideia era ter uma lugar especifico para a garotada para praticar o bike trial. Com a pista montada, fica mais fácil que os pais levem seus filhos e vejam como é o esporte. Queremos, inclusive, em parceria com a Secretaria de Esportes, montar uma escolinha”, finaliza.