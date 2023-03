Campeonato Interno de Futebol Society 2023 da Caldense teve início nesta semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Teve início na noite desta segunda-feira (27), o Campeonato Interno de Futebol Society 2023. São dez times participantes, divididos em dois grupos de cinco. Todos jogam contra todos dentro grupo, classificam-se os quatro melhores. Depois partidas eliminatórias em jogo único até a final.

Na rodada de abertura, o Pachuca venceu o Chivas por 9 a 4 e o Racing fez 6 a 5 no Tigres. Os jogos vão acontecer toda segunda e quarta na quadra de futebol society da sede social do clube, sempre com o primeiro jogo às 19h15 e o segundo às 20h40.Há estrutura com arquibancada, área coberta, chopp, refrigerante, água, espetinho de churrasco e outros atrativos.

A segunda rodada será nesta quarta. Jogam Del Vale x Olímpia e Peñarol x Tolluca.

Fonte: Associação Atlética Caldense

Beatriz Aquino