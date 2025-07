Campeonato Mineiro de Ginástica Rítmica começa nesta sexta

Poços de Caldas sedia a partir de sexta-feira (4) o Campeonato Mineiro de Ginástica Rítmica. O evento será no Ginásio Poliesportivo Moleque César, na Cascatinha, e vai reunir os principais clubes e talentos da ginástica do estado.

A expectativa é grande. Além de definir campeões, o campeonato é uma importante vitrine para divulgar uma das modalidades que mais cresceu no Brasil nos últimos anos. A ginástica rítmica tem encantado o público com sua beleza, técnica e musicalidade e Minas mostra que também é potência na modalidade.

Poços de Caldas vem se firmando como polo promissor na ginástica rítmica do estado mineiro. Com conquistas expressivas, presença nos estaduais, brasileiros e torneios regionais, as atletas sulfurosas seguem em ascensão nacional.

O Campeonato Mineiro de Ginástica Rítmica tem apoio da Secretaria Municipal de Esportes e vai até domingo (6). A entrada é gratuita.

Programação

Sexta-feira – Dia 4

10h30 – Competição Juvenil 2 e Pré-infantil 2

14h45 – Competição Infantil 2

Sábado – Dia 5

9h30 – Copa Minas Gerais de Conjuntos e Trios

(Categorias: Pré-Infantil, Juvenil e Adulto)

15h – Competição Pré-infantil 1, Infantil 1, Juvenil 1 e Adulto 1

Domingo -Dia 6

10h05 – Competição Pré-infantil 1, Infantil 1, Juvenil 1, Adulto 1 e Adulto 2

