Campestre terá nova eleição para prefeito e vice, no mês de abril

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE) definiu a nova eleição para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito para o dia 11 de abril.

Poderá participar o partido que até seis meses antes do pleito tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), conforme o previsto em lei. O candidato deve possuir domicílio eleitoral no município pelo prazo de seis meses.

Os partidos políticos e coligações devem solicitar o registro do candidato até às 19h do dia 11 de março.

Nova Eleição

Em dezembro, o TSE indeferiu o registro de candidatura de Nivaldo Donizete Muniz, o Zetinho (PSDB), para o cargo de prefeito de Campestre e determinou a realização de novas eleições no município. O registro foi rejeitado pelo tribunal por 7 votos a 0.

Zetinho havia sido eleito para os próximos quatro anos com 52,18% dos votos válidos ou 6.566 votos. Ele derrotou Elias da Farmácia (PTB), que ficou em segundo lugar com 47,82% (6.018 votos). No entanto, a candidatura de Zetinho já estava “sub júdice”.