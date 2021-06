Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

CANELONE COM CARNE SECA

INGREDIENTES DO CANELONE

500 gr. de massa fresca para lasanha

200 gr. de mozarela ralada ou fatiada

PARA O RECHEIO

200 gr. de ricota fresca

500 gr. de carne seca cozida e desfiada

½ xícara de chá de cenoura ralada

1 cebola picada

Sal e salsinha a gosto

INGREDIENTES DO MOLHO DE TOMATE

4 dentes de alho picados

600 gr. de tomates maduros picados

1 cebola picada

2 xícaras de chá de molho tradicional de tomate

½ xícara de chá de molho de soja (shoyo)

1 litro de água

Sal, salsinha e óleo vegetal a gosto

PREPARO

Junte todos os ingredientes do molho e deixe cozinhar por pelo menos uma hora até engrossar.

Misture muito bem todos os ingredientes do recheio, corte as massas de lasanha ao meio recheie e enrole cada metade com o recheio, arrume um encostado no outro para não desenrolar, em uma assadeira forrada com o molho, numa só camada sem empilhar, complete o molho até o nível dos canelones, cubra tudo com mozarela ralada ou fatiada e leve ao forno para gratinar.