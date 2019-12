Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES

4 berinjelas grandes

4 coxas e sobrecoxas de frango desossadas

1 cebola picada

4 dentes de alho picados

1 tomate picado

500 ml de molho de tomate

200 gr. de queijo Minas fresco

Sal, azeite de oliva, salsinha, cebolinha, manjericão e queijo parmesão a gosto

PREPARO

Prepare o recheio refogando a carne de frango picada miúdo, em azeite, alho, cebola, tomate, então salpique os temperos verdes e sal a gosto. Aqueça o molho de tomate, corrija o sal e salpique salsinha.

Corte as berinjelas em fatias de meio centímetro no sentido do comprimento e grelhe em frigideira antiaderente seca até amaciarem.

Enrole cada fatia de berinjela com o recheio, um pedaço de queijo Minas, arrume em uma assadeira forrada com molho bem encostados uns nos outros para que não desmanchem com uma colher de molho em cada um e asse em forno forte por quinze minutos.

Sirva acompanhado de macarrão ao alho e óleo tudo regado com o molho, azeite de oliva e coberto com parmesão laminado.