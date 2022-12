Cantor e compositor Pedro Cezar lança primeiro álbum solo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O cantor e compositor Pedro Cezar lança o álbum Matutando Sonhos. O trabalho totalmente autoral, traz 14 faixas inéditas, algumas com parcerias internacionais.

O álbum é fruto de um processo de pesquisa iniciado no período da pandemia e o repertório reúne composições recentes e outras mais antigas, recolhidas especialmente para este trabalho.

“É um disco de movimento, de andanças, de entender a rua como lugar onde o conhecimento e os encontros se dão e se convergem. São minhas lembranças de criança, de família, as ausências e presenças no cotidiano, a saudade e o amor em outras palavras; o aprendizado na cidade grande, a calmaria da vida no interior, o sonho em curso. Tudo isso com trilha sonora. Talvez essas canções selecionadas sejam aquelas que me possibilitam mostrar às pessoas um pouquinho do meu mundo sonoro, das minhas observações sobre a vida, detalhes que vão se revelando e que, às vezes, passam despercebidos. Ao mesmo tempo, são músicas que abrem caminho para eu me colocar como intérprete, tanto na voz quanto no violão, ao lado de músicos e musicistas da maior qualidade e competência”, diz Pedro.

Apesar de ser o pontapé na sua carreira solo, Pedro Cezar segue adepto dos trabalhos de caráter coletivo. O álbum Matutando Sonho tem diversas participações especiais, reunindo artistas brasileiros e internacionais. Das novas parcerias, as faixas “Para beber de las estrellas” e “Bwé de Mambo” ainda contam, respectivamente, com a participação da artista boliviana Alexia Loredo e de Bona Ska, cantautor angolano. A cantora Tatiana Meirelles, o clarinetista Otávio Quartier e o violonista e compositor Gustavo Infante completam o time – sul-mineiro – de colaborações. Rafael Moreira (baixo), Michel Nascimento (bateria e percussão) e Fábio Leandro (piano e teclados) foram os músicos convidados para a gravação.

O lançamento é da YES, TUPI, selo gerido pela pesquisadora musical Thabata Arruda, que também assina o projeto gráfico e a edição do álbum visual. A ilustração da capa é do artista pernambucano João Lin.

“Poços de Caldas é lugar que me formou e que me intriga, lugar de gente trabalhadora e inspirada – são infinitas as formas de poesia. É justo dizer que minha música carrega consigo um pouco da calma e das contradições dessa cidade; algo sempre em trânsito; uma raiz exposta; complexa, linda, feia, original, cópia, fria. Não saberia dizer o quão mineiro sou hoje porque ser daqui de Poços de Caldas é estar na divisa e buscar forças para não se acomodar na proteção geográfica desse relevo-vulcão. Amo essa cidade, amo as pessoas que a tornam cada vez mais diversa, negra, cultural, íntegra, disposta, vanguarda. Espero, com muita humildade, que minhas composições possam refletir essa beleza, levando a quem me ouve paralelepípedo, banco de praça, café coado na hora, amizades sinceras, quintal de família, skate nas calçadas.”

Pedro Cezar é músico, bacharel em Música Popular, produtor e gestor cultural poços-caldense. Na música desde 1998, viveu também nas cidades de Belo Horizonte e São Paulo, excursionando pelo Brasil. Com a banda K2, que completa 24 anos em 2022, lançou os discos Musik2 (2000), Locomotiva (2003), K2 EP (2009), Brasileiro Alma Grande (2014) e Tem que ter amor (mas também tem que ter luta) (2022), e venceu festivais nacionais como o Som Submarino (primeiro festival brasileiro com votação pela internet) e o Festival Coração de Estudante, promovido pela UNE e Rede Globo com júri presidido por Milton Nascimento, conquista que inseriu a composição Mudanças na trilha sonora da novela Malhação (2002/2005) e rendeu participação no programa Altas Horas, com Serginho Groisman. Ainda com a K2, participa dos festivais internacionais Grito Rock Bolívia, em 2016, se apresentando nas cidades de Tarija, Potosí e Cochabamba, e Latinoamerica Emerge, em 2017, na Argentina, com shows nas cidades de Buenos Aires, Tres de Febrero e General San Martín.

Beatriz Aquino