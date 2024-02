Cão é resgatado após ficar preso em buraco na zona rural de Poços de Caldas

Um cachorro precisou ser resgatado na tarde desta sexta-feira, 23, pelo Corpo de Bombeiros, após ser encontrado preso em um buraco de cerca de 30 metros de profundidade, na zona rural de Poços de Caldas.

O chamado para a ação veio de um trabalhador local, que ao se dirigir ao seu emprego, percebeu latidos abafados vindos de um ponto distante. Investigando o som, ele descobriu o animal, encurralado no fundo de um buraco cercado por densa vegetação.

Os bombeiros foram acionados pelo número de emergência 193, e prontamente uma equipe foi enviada para o local, guiada pelo solicitante.

Dada a ausência de um responsável identificado pelo animal, foi o próprio homem que encontrou o cão quem se prontificou a cuidar dele após o resgate.

