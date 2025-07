Cão é resgatado de ribeirão por bombeiros em Poços de Caldas e reencontra família

Na tarde deste domingo, 13, um cão da raça Shih-tzu foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros nas margens do ribeirão da Avenida João Pinheiro, em Poços de Caldas. O animal, que estava aparentemente perdido, transitava entre os veículos quando se assustou e pulou no córrego, atravessando-o até a outra margem.

Duas turistas que passavam pelo local presenciaram a cena e desceram até o ribeirão na tentativa de resgatar o cão, permanecendo ao lado dele até a chegada dos bombeiros. A guarnição realizou o resgate e prestou os primeiros cuidados ao animal, que foi seco, limpo e aquecido com um cobertor.

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) foi acionado e encaminhou o cão ao canil municipal, onde ele recebeu atendimento veterinário.

Após a repercussão do caso, o tutor do cachorro reconheceu o animal e informou que o procurava há alguns dias. Ele o buscou no CCZ, o levou ao veterinário e, agora, o cão está de volta ao lar.