Cãozinho desaparecido por mais de 2 anos é reencontrado graças a publicação da Prefeitura

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Após mais de dois anos de angústia e esperança, uma história de amor teve um final feliz. Karen Goulart e sua família estavam à espera de uma boa notícia, e ela veio na última quinta-feira, por meio de uma publicação na página da Prefeitura de Poços de Caldas.

Na postagem, o cãozinho estava sendo anunciado para adoção no Abrigo Municipal de Animais, mas com o nome de “Barba”. No entanto, o nome verdadeiro dele sempre foi Pupy, e Karen o reconheceu instantaneamente. “Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Não era possível que fosse ele, mas ao olhar mais de perto, não havia dúvidas. Era o meu Pupy, que tanto procuramos”, conta ela emocionada.

“O meu Pupy, que é o melhor amigo da minha filha e completará 5 anos em agosto, desapareceu há dois anos e meio, quando escapou de casa. Desde então, nossa busca por ele foi incessante, mas sem sucesso. Foram meses de espera e frustração, mas nunca perdi a esperança de que ele estivesse em algum lugar, sendo bem cuidado e esperando por nós. Sempre dizia à minha filha que precisávamos manter os olhos abertos, atentos a qualquer sinal de seu retorno. Embora muitos ao nosso redor já tivessem perdido a esperança, eu sempre acreditei que ele voltaria para casa.”

Após o reencontro, Karen não escondia a emoção. “Eu não consegui dormir naquela noite, tamanha era a emoção. Na sexta-feira, fui até o abrigo e, ao ver meu amado Pupy, a alegria foi indescritível. Ele estava saudável e, o melhor de tudo, havia sido muito bem cuidado.”

Ela fez questão de expressar sua gratidão ao Abrigo Municipal de Animais e a todos os responsáveis pelo cuidado dos animais. “O carinho e a atenção com que os animais são tratados me emocionaram profundamente. O abrigo está de parabéns, e se pudesse, levaria todos os cães de lá para casa, pois sei que cada um deles merece um lar cheio de amor e carinho.”

No reencontro, o Pupy reconheceu a todos de imediato. “Foi um momento maravilhoso, que trouxe uma felicidade imensa para nossa casa. Agora, nossa família está completa novamente, e a casa está cheia de alegria com a volta dele. Agradeço também a todos que compartilharam as postagens e ajudaram a divulgar o trabalho do Abrigo. O apoio foi fundamental para que esse reencontro fosse possível.”

Essa história só foi possível graças ao trabalho da Prefeitura de Poços de Caldas na divulgação dos animais que aguardam por um lar no Abrigo Municipal, localizado na Av. Fosco Pardini, S/N, no bairro São José. Atualmente, 80 animais aguardam uma nova chance de serem adotados.

Adoção é um ato de amor! Não compre, adote! Todos os animais aptos para adoção são vermifugados, vacinados e, dependendo da idade, castrados. Para mais informações, entre em contato pelo telefone: (35) 3715-6399.