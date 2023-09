Capacita Poços abre vagas para curso de pedreiro em parceria com o Senai

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Poços de Caldas, em busca de promover o desenvolvimento profissional e atender às demandas do mercado de trabalho, anunciou o lançamento de mais um curso de qualificação profissional de pedreiro em alvenaria. Essa iniciativa é realizada em colaboração com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), que integra o programa “Capacita Poços”, cujo objetivo é oferecer oportunidades de capacitação para a comunidade local.

Inscrição

As inscrições para este curso gratuito começarão na próxima semana, de 25 a 29 de setembro, serão realizadas nas instalações do Senai, localizadas na rua Pedro Barbosa, 600, Jardim Formosa. Para se candidatarem, é necessário que os interessados ​​tenham pelo menos 18 anos e concluam o ensino fundamental 1.

Documentos necessários

Documento de Identidade (RG)

Cadastro de Pessoa Física (CPF)

Comprovante de endereço recente

Comprovante de escolaridade

Declaração de baixa renda

Período do Curso

O curso terá a duração de 2 de outubro a 14 de dezembro, ocorrendo de segunda a quinta-feira, no horário das 18h30 às 22h30, nas instalações do Senai. Este período foi projetado para acomodar aqueles que podem ter compromissos durante o dia e querer se capacitar para uma carreira na área da construção civil.

Para obter mais informações sobre o curso de pedreiro em alvenaria e sobre o processo de inscrição, os interessados podem entrar em contato com a equipe do Senai pelos números (35) 3729-2600 e (35) 8826-9867.

Capacita Poços

O Capacita Poços é uma iniciativa da Prefeitura que busca estabelecer parcerias com instituições de ensino, entidades governamentais e empresas locais. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, o objetivo é enriquecer a oferta de cursos e treinamentos, garantindo que a formação oferecida esteja alinhada com as necessidades do mercado de trabalho. Com esta ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e o Senai, a cidade de Poços de Caldas demonstra seu comprometimento com o desenvolvimento profissional de sua comunidade, oferecendo oportunidades de capacitação para seus cidadãos.