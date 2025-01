Capela da Santa Casa está aberta para pacientes e acompanhantes

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Capela da Santa Casa de Poços de Caldas, dedicada à Nossa Senhora das Dores, passará a ficar aberta internamente para pacientes e acompanhantes de segunda a sábado, das 8h às 16h, com entrada pela Ala B. A tradicional missa dominical, celebrada às 8h, permanece como momento de oração e encontro para a comunidade hospitalar e visitantes.

De acordo com a provedora da Santa Casa, Célia Maria de Souza, a decisão de ampliar os horários de acesso à Capela foi motivada por pedidos de pacientes e familiares. “Decidimos que vamos abrir a Capela além dos domingos, que têm a missa às 8h. Foram muitos pacientes e familiares que pediram para fazer oração na Capela. Então, atendendo a esses pedidos, a gente já está com a Capela aberta de segunda a sábado, de 8h às 16h”, afirmou.

Além disso, nas terças e quintas-feiras, o horário será ampliado também para o público em geral. A porta da frente da Capela permanecerá aberta das 14h às 17h, permitindo que qualquer visitante possa conhecê-la ou realizar suas orações. “A Capela está com todo carinho recebendo as pessoas que queiram fazer suas orações”, ressaltou a provedora.

Missas dominicais

Todos os domingos, às 8h, a Capela recebe missas celebradas pelos párocos da Paróquia de São Domingos: Padre Guaraciaba, Padre Francisco ou Padre Rodrigo. Essas celebrações seguem sendo um momento de grande significado para fiéis e para a comunidade hospitalar.

Um legado de fé e solidariedade

A história da Capela da Santa Casa reflete a devoção e o compromisso da comunidade com a espiritualidade e o acolhimento. Construída em 1963, um ano após a inauguração do atual edifício do Hospital, a Capela nasceu do empenho das Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. Sob a liderança de Madre Eugênia e com a colaboração do engenheiro Dr. David Benedito Ottoni, recursos foram arrecadados junto à comunidade para sua construção. A inauguração ocorreu em 23 de outubro de 1966, com uma solene missa presidida por Monsenhor Carlos Henrique Neto.

Desde então, a Capela tornou-se um símbolo de espiritualidade para pacientes, funcionários, médicos e moradores da região. Em 1968, com a criação da Paróquia de São Domingos, passou a integrar a nova paróquia, com coordenação das Irmãs Apóstolas enquanto permaneceram na cidade.

Restauração e reabertura

Em 2019, chuvas intensas causaram danos significativos à estrutura da Capela, levando à sua interdição. A partir de campanhas promovidas pela Associação Voluntários Amigos da Santa Casa, com apoio de frequentadores, empresários e entidades locais, os recursos necessários para a reforma foram obtidos. Em 12 de outubro de 2021, as atividades foram retomadas com uma bênção especial conduzida pelo Padre Hiansen Franco, celebrando a revitalização do espaço.

A Capela da Santa Casa segue como um lugar de acolhimento e espiritualidade, reafirmando o compromisso do Hospital com o cuidado integral de seus pacientes e suas famílias.