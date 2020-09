Capivara é resgatada dentro de uma academia em Andradas

Um lagarto também foi capturado pelo Corpo de Bombeiros, em Poços de Caldas

Alice Dionisio | 12h40

Uma capivara foi resgatada de dentro de uma academia, no centro de Andradas. Os bombeiros foram acionados na tarde de ontem (10) e quando chegaram até o local, encontraram o animal em uma das salas de ginástica.

Os militares utilizaram cordas e equipamentos específicos para conseguirem encurralar a capivara e capturá-la. Ela foi solta em seguida, sem nenhum ferimento, em um espaço longe de aglomeração urbana.

Lagarto em Poços de Caldas

Essa não foi a única ocorrência de resgate de animais atendida pelo Corpo de Bombeiros. Mais tarde, os militares foram acionados para capturar um lagarto, que estava em uma casa do bairro Jardim Planalto, em Poços de Caldas.

O réptil foi encontrado escondido em meio a um amontoado de roupas e solto em seguida na natureza.

