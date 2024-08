Caponata de berinjela & Bolinhas de queijo & Torta de avelã com azeite

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DA CAPONATA

500g de berinjela em cubos pequenos

3 tomates salada grandes sem sementes

6 dentes de alho fatiados

1 cebola grande em cubos

1 xícara de chá de pimentão verde em cubos

1 xícara de chá de pimentão vermelho em cubos

½ xícara de chá de azeitonas verdes fatiadas

Azeite de oliva, sal e orégano a gosto

PREPARO

Asse os cubinhos de berinjela com sal, orégano e azeite até murcharem bem. Refogue um por vez, a cebola até começar a queimar depois os pimentões e por último os tomates e reserve em uma tigela.

Misture as três fases. Beringela assada, acrescente as azeitonas, azeite e corrija o sal. Sirva acompanhada de torradas.

INGREDIENTES DAS BOLINHAS DE QUEIJO

300g de queijo meia cura ralado

1 xícara de chá de mozarela ralada

3 ovos grandes

1 colher de sopa de amido de milho

PREPARO

Amasse tudo vigorosamente, faça bolinhas e frite até dourar.

INGREDIENTES DA TORTA

2 xícaras de chá de açúcar refinado

2 xícaras de chá de farinha de trigo

6 ovos

1 colher de sopa de manteiga

½ xícara de chá de azeite de oliva de boa qualidade

½ xícara de chá de leite

1 xícara de chá de avelã triturada

1 colher de sopa de fermento em pó

PREPARO

Separe as claras e bata em ponto de neve. Misture as gemas, açúcar, manteiga, azeite, junte a farinha e o leite e bata em batedeira, por último o fermento as claras em neve e bata só para misturar. Manualmente misture as avelãs e claras em neve e asse até dourar em assadeira untada. Abra na horizontal distribua o recheio e cubra com a cobertura de chocolate.

INGREDIENTES PARA O RECHEIO

2 xícaras de chá de morangos frescos

1 xícara de chá de açúcar refinado

½ xícara de chá de suco de laranja

1 colher de sopa rasa de amido de milho

PREPARO

Passe os morangos pelo processador, cozinhe junto com o suco de laranja e açúcar e engrosse com amido de milho.

INGREDIENTES PARA A COBERTURA

200g de chocolate meio amargo

200g de creme de leite

PREPARO

Aqueça o creme de leite sem ferver e derreta o chocolate no creme ainda quente.