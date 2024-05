Capotamento de veículo na BR 267 mobiliza equipes de resgate

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite de ontem, 03, aproximadamente às 23h20min, uma ocorrência de capotamento de veículo demandou a intervenção do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na rodovia BR 267, no trecho entre Poços de Caldas e Bandeira do Sul.

Ao chegarem ao local, as equipes do CBMMG encontraram a Polícia Rodoviária Federal (PRF) já coordenando as atividades. O veículo acidentado, que transportava apenas um ocupante, apresentava danos consideráveis, porém, felizmente, o condutor escapou ileso do incidente.

Em ação preventiva, os bombeiros procederam à remoção do polo da bateria do veículo, diminuindo os riscos de incêndio. Além disso, aplicaram serragem na pista para evitar derrapagens.

Após os procedimentos de segurança, um guincho foi acionado para a remoção do veículo acidentado. A cena do acidente permaneceu sob a responsabilidade da PRF para os devidos procedimentos legais.