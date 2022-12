Captação da ETA 5 é alvo de vandalismo

As instalações na área de captação da Estação de Tratamento de Água – ETA V, responsável pelo abastecimento de dezenas de bairros na cidade, foram alvo de vandalismo na madrugada desse domingo (11).

A fiação foi levada e o padrão e o painel elétrico ficaram destruídos. Servidores do DMAE e DME foram acionados para os devidos reparos.

As Estações e Elevatórias de Tratamento de Água e de Esgoto têm sido alvos constantes de vandalismo e furto. Tais ações oneraram os cofres públicos e prejudicando o abastecimento e o desenvolvimento de ações de melhoria nos sistemas de abastecimento e esgotamento.

O DMAE tem tomado providências com a instalação de câmeras de monitoramento em diversos locais, mas conta com a colaboração da população, denunciando atos de vandalismo contra o patrimônio, para a Guarda Civil Municipal (153) e também à Polícia Militar (190).

