Caravana de Natal acontece neste sábado (10), em Poços de Caldas

Alice Dionisio

Os caminhões iluminados da Caravana de Natal vão estar em Poços de Caldas neste sábado (10), a partir das 19h. O tema deste ano é “O Natal sempre encontra o caminho”. Mais de 60 cidades estão recebendo o desfile natalino

Em Poços, o percurso inclui o Bortolan, rumo ao centro da cidade, passando pelas avenidas Mansur Frayha e João Pinheiro, e as vias centrais, como rua Junqueiras, Praça Pedro Saches e ruas Pernambuco, Assis Figueiredo, Rio Grande do Sul e Av. Francisco Salles . Oficialmente, o ponto de partida é o estádio Ronaldão.

No centro, os caminhões iluminados devem circular um pouco mais tarde, devido ao ritmo do desfile. As rotas estão sujeitas a alterações e atrasos sem aviso prévio.

