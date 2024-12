Caravana iluminada da Coca-Cola encanta Poços de Caldas com magia natalina

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta quarta-feira (18), as ruas de Poços de Caldas foram capturadas pelo brilho e encanto da 29ª edição da Caravana Iluminada de Natal da Coca-Cola. Sob o tema “Desperte o Papai Noel que há em você”, o evento trouxe a magia do Natal à cidade, com momentos de alegria, música e a presença marcante do Papai Noel. A ação, que contou com o apoio da Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Turismo com apoio da Defesa Social, foi um verdadeiro espetáculo que emocionou moradores e visitantes.

O ponto de partida foi o Estádio Ronaldão, na zona oeste da cidade. De lá, os veículos decorados percorreram as principais ruas e avenidas, despertando sorrisos por onde passaram. Este ano, a novidade ficou por conta de um caminhão cenográfico, que se uniu a um trio elétrico e outros veículos decorados, tornando a caravana ainda mais grandiosa.

Com quase três décadas de história, a Caravana Iluminada de Natal já se consolidou como uma das atrações mais aguardadas desta época do ano. Ao longo de sua trajetória, percorreu mais de 100 mil quilômetros e encantou mais de um milhão de pessoas. Em Poços de Caldas, uma tradição foi recebida com entusiasmo, reforçando o espírito de união e celebração.

O secretário de Turismo, Israel Pereira, destacou a importância do evento para a cidade:“A Caravana de Natal vai além da celebração festiva. Ela aquece os corações, fortalece os laços comunitários e desempenha um papel crucial no impulso do turismo local. A emoção que ela desperta nas pessoas transforma a cidade em um cenário mágico e inesquecível”.

Além de sua beleza e significado, a caravana também contribui para o fortalecimento do turismo em Poços de Caldas, impulsionando o comércio e movimentando o setor de serviços. Com o Natal “Poços de Luz” e suas atrações, a cidade vive um momento de aquecimento econômico e cultural, reforçando seu apelo como destino turístico durante as festas de fim de ano.