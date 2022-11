Carlos Mosconi deixa Secretaria de Saúde de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na última sexta-feira (05), a PUC Minas Poços de Caldas realizou uma cerimônia em homenagem ao secretário de Saúde, Carlos Mosconi.

A homenagem teve como intuito mostrar o reconhecimento da Universidade ao trabalho relevante realizado pelo Dr. Mosconi à frente da Secretaria de Saúde, bem como sua atuação na parceria entre o Campus e a Prefeitura Municipal, que tem se revertido em melhorias nos serviços oferecidos à população por meio da rede vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Mosconi foi condecorado com uma placa, recebida das mãos do pró-reitor adjunto da PUC Minas Poços de Caldas, prof. Iran Calixto Abrão, e do diretor acadêmico do Campus, prof. Marcio Leandro Gonçalves.

Durante a homenagem, Dr. Mosconi anunciou seu desligamento do cargo de secretário de Saúde e agradeceu aos representantes da Administração Pública, destacando a equipe de trabalho da secretaria de Saúde.

Dr. Carlos Mosconi, enalteceu também durante seu discurso a qualidade das ações realizadas com a PUC Minas, citando momentos como a abertura do Hospital de Campanha, no início da pandemia de Covid-19, e a construção da Unidade Básica de Saúde Vilas Unidas. “Eu tenho certeza que essa parceria terá continuidade e será muito benéfica não só para a Secretaria de Saúde, mas para toda a cidade”, declarou.

Ao final do evento, foi exibido um vídeo produzido pelo Laboratório de Convergência Midiática do Campus, com depoimentos de familiares, professores e servidores públicos.

O evento também contou com a presença do prefeito, Sérgio Azevedo, familiares do homenageado, servidores da secretaria de Saúde e professores que coordenam os cursos de graduação do Campus.

Secretária Interina

A partir desta quinta-feira (10), de acordo com a portaria Nº 4.598, publicada no Diário Oficial do Município, a secretária adjunta de Saúde Rosilene de Oliveira Faria assume interinamente a secretaria de Saúde.

Rosilene Faria é natural da cidade de Barbacena/MG e reside em Poços de Caldas há 31 anos. Em 2006, graduou-se em enfermagem pela Universidade José do Rosário Vellano. Em 2015, se tornou Mestre em Terapia Intensiva pelo Instituto Brasileiro de Terapia Intensiva. Possui MBA em Gestão Avançada de Pessoas, com especialidades em: Urgência e Emergência, Oncologia em Clínica Médica e Cirúrgica, em Gestão Municipal do SUS e Educação na Saúde para Preceptores no SUS. Mulher atuante na área da saúde, é Inspetora de Estabelecimentos Fabricantes de Produtos para Saúde/ANVISA e do Comitê extraordinário COVID -19. Servidora pública de carreira desde 1996, iniciou sua vida profissional na chamada “assistência beira leito” e há 13 anos ocupa cargos em gestão na administração pública municipal.