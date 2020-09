Carlos Mosconi se recupera de Covid-19 e volta para Secretaria de Saúde

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O anúncio foi feito esta manhã (15) através de um vídeo encaminhado à imprensa

Alice Dionisio | 10h55

O Secretário de Saúde de Poços de Caldas, Carlos Mosconi, anunciou esta manhã (15) que está curado do coronavírus. Ele enviou um vídeo à imprensa afirmando que já cumpriu o prazo de isolamento. “Estou fora da quarentena e felizmente me recuperei. Estou voltando ao meu trabalho presencial e atendendo as necessidades da secretaria” explica.

Mosconi aproveitou para reforçar que todos os servidores da secretaria foram testados e nenhum resultado deu positivo. “Fiquei preocupado quando soube que estava com Covid, porque havia trabalhado normalmente no dia anterior. Todos os servidores foram testados e felizmente todos os resultados deram negativo” conta o Secretário.

Carlos Mosconi aproveitou para agradecer as mensagens de apoio e carinho que recebeu durante o período de recuperação e se solidarizou com os familiares de pessoas que morreram por conta do vírus. “Infelizmente a doença venceu. O consolo que temos é que essas pessoas foram bem atendidas nos hospitais. Lamentamos muito que isso tenha acontecido” finaliza Mosconi.

Assista o vídeo na íntegra: