Carnaval 2023 de Poços mantém atrações tradicionais

A Secretaria Municipal de Turismo está trabalhando na elaboração da programação do carnaval poços-caldense 2023. Os principais eventos já estão definidos e vão ser custeados pelo município.

A programação vai seguir a fórmula dos dois últimos carnavais, anterior a pandemia, com atrações para todas as idades. As atrações vão se concentrar na Praça Dom Pedro 2º (Praça dos Macacos), Praça Pedro Sanches e Parque José Affonso Junqueira.

Haverá a tradicionalíssima Charanga dos Artistas, o Carnabebê, Desfile de Blocos de rua, Shows na Praça Dom Pedro II, Praça Pedro Sanches e Parque José Afonso Junqueira, o Banho à Fantasia, e o Carnaval com Jesus.

A Secretaria de Turismo abriu edital para a contratação de artistas para o Carnaval, as inscrições se encerraram no último dia 11 de janeiro, e diversas propostas foram recebidas de artistas locais em geral (cantores solo, bandas musicais, grupos musicais, artistas de teatro/circenses e grupos teatrais/circenses). As propostas estão sendo estudadas para a definição do cronograma.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

Beatriz Aquino