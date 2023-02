“Hora da Verdade” : Carnaval, “Alameda Poços” e privatização dos pontos turísticos são os assuntos de hoje

Os preparativos para o Carnaval, a “Alameda Poços”, a privatização dos pontos turísticos, estão entre os temas a serem discutidos nessa segunda, 13, no programa Hora da Verdade (20 horas- ao vivo –TV Poços- www.tvpocos.com.br), apresentado pelo jornalista Wiliam de Oliveira.

O entrevistado é o Secretário Municipal de Turismo, Ricardo Fonseca Oliveira. Ele é bacharel em Turismo pela PUC Minas – Poços de Caldas e possui em MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela mesma instituição. Além disso, é especialista em Liderança e Comunicação- MasterMind Napoleon Hill Foundation; sócio Diretor da Agência de Turismo receptivo Trilha Radical Turismo e Aventura e atual Presidente do Circuito Turístico Caminhos Gerais;

Foi também diretor e Presidente do Poços de Caldas Convention & Visitors Bureau, sendo ainda por 1 ano Secretário de Cultura e Secretário interino de Esportes de Poços de Caldas;

Beatriz Aquino

